Miccichè nel Mpa, Raffaele Lombardo: “Più forza alla causa autonomista”

Le parole dell'ex presidente della Regione

PALERMO – “Il rapporto trentennale con Gianfranco Miccichè è stato ispirato intanto al reciproco rispetto umano, poi al confronto leale di idee e programmi”. Il leader del Mpa, Raffaele Lombardo, interviene dopo l’adesione di Gianfranco Miccichè al suo partito.

L’arrivo di Miccichè e le parole di Lombardo

“La sua lunga esperienza in politica – continua l’ex presidente della Regione – e nelle istituzioni e la profonda conoscenza di uomini e cose daranno più forza alla causa autonomista che va rilanciata e ancor più inverata nel senso di responsabilità, nel rigore amministrativo, nell’impiego della risorse umane e materiali di cui dispone la Regione”.

“La sua militanza trentennale a fianco di Silvio Berlusconi sin dalla fondazione di Forza Italia e il nostro comune impegno elettorale per Caterina Chinnici che Antonio Tajani ha voluto capolista in Sicilia, accelerano il processo federativo avviato dal Movimento per l’Autonomia all’insegna dei condivisi valori su cui si fondano il Ppe e l’Europa unita”, conclude.