Miceli: “Ringrazio Morvillo per l’allarme che lancia”

“Mi aspetto che i cittadini i si schierino in modo netto contro tutte le mafie“

PALERMO – “Ringrazio dal profondo il giudice Alfredo Morvillo per l’allarme che lancia” (clicca qui per leggere), così Franco Miceli, candidato a sindaco di Palermo per l’area progressista commenta le dichiarazioni dell’ex magistrato Alfredo Morvillo e al quale ha fatto eco Tina Montinaro dichiarando che le “si volta lo stomaco” pensando a cosa sta accadendo.

“In questi decenni – ha continuato Miceli – abbiamo visto come la società civile, i cittadini, nei quartieri della città e in tutta la Sicilia hanno alzato la testa, vissuto una grande riscossa civile e denunciato dimostrando che un’altra Palermo è possibile. Ma la guerra con la mafia non ammette pause, come abbiamo visto”.

“E sebbene il mondo di certa politica non riesce ad affrancarsi da personaggi che a oggi sono interdetti dal voto perché condannati per reati connessi alla mafia, sono sicuro che dinnanzi al pericolo del ritorno di quelle logiche di potere spregevoli e clientelari, i cittadini sapranno dimostrare ancora una volta da che parte sta la gente onesta. Mi aspetto che si schierino in modo netto contro tutte le mafie sia in questi giorni di doverosa memoria che alle urne” conclude.