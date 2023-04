Migliaia di manifestanti in Georgia contro il governo

L'opposizione in piazza anche con le bandiere della Ue.

TBILISI – Migliaia di sostenitori dell’opposizione si sono radunati oggi nella capitale georgiana Tbilisi per protestare contro le politiche anti democratiche del governo. I manifestanti si sono riuniti davanti al parlamento georgiano per una manifestazione organizzata dalla principale forza di opposizione, il Movimento nazionale unito, fondato dall’ex presidente incarcerato Mikheil Saakashvili. I dimostranti hanno sventolato bandiere georgiane, ucraine e dell’Unione Europea e hanno portato in piazza un enorme striscione con la scritta “Per il futuro europeo”. Il governo del partito al potere Georgian Dream è accusato di aver incarcerato oppositori, messo a tacere i media indipendenti, collaborato segretamente con il Cremlino e deviato il paese dal suo percorso di adesione all’Ue.