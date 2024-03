Le migliori 10 serie TV Disney+: Oussekine

Una lezione di storia significativa, essenziale per la memoria e l'importanza di ricontestualizzare gli eventi

Oussekine è una miniserie francese che ha ottenuto un’accoglienza molto positiva sia dalla critica che dal pubblico. La serie ha riscosso lodi per la regia di Antoine Chevrollier e per le interpretazioni degli attori. Questa produzione francese è stata lanciata come una serie originale Disney+ attraverso l’hub di contenuti Star il 11 maggio 2022, ed è disponibile anche in America Latina tramite Star+.

Oussekine: trama e caratteristiche

La miniserie, composta da quattro episodi da 52 minuti ciascuno, rivisita gli eventi del 5 dicembre 1986. Le vicende portarono all’uccisione di Malik Oussekine, un giovane studente di 22 anni, da parte di un peloton di voltigeurs motorizzati. La serie è stata descritta come una lezione di storia significativa, essenziale per la memoria e l’importanza di ricontestualizzare gli eventi.

Tra gli attori principali ci sono Sayyid El Alami nel ruolo di Malik Oussekine, Kad Merad, e Hiam Abbass, che interpreta Aïcha Oussekine. La serie vanta anche la presenza di Slimane Dazi, Thierry Godard, e Laurent Stocker in ruoli chiave.

La serie ha ricevuto numerosi elogi per la sua capacità di esplorare con scrupolo le circostanze e le conseguenze della morte di Malik Oussekine. Critici di AlloCiné, CNet France, Le Monde, Télérama, Libération, e Numérama hanno elogiato la direzione, la narrazione coinvolgente e piena di empatia, e le eccezionali performance del cast.

“Oussekine” ha anche ottenuto riconoscimenti significativi. Ha vinto il Prix de l’Association française des Critiques de Séries per la Migliore Serie. La serie ha vinto anche come Migliore Attrice a Mouna Soualem, Migliore Sceneggiatura, e Migliore Produzione nel 2022. È stata inoltre nominata al BAFTA TV Awards 2023 come Miglior Programma Internazionale e ha vinto il Venice TV Awards come Miglior Serie TV​​​​.

Con un racconto che si concentra sull’importanza della memoria e sulla necessità di affrontare i traumi nazionali con una consapevolezza critica, “Oussekine” emerge come un’opera potente e necessaria, capace di illuminare le ombre che minacciano le nostre esistenze e a volte le condannano a dolorose oscurità​​.



