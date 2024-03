Le migliori 10 serie TV Netflix: Breaking Bad

I migliori titoli da non perdere

Breaking Bad, creata da Vince Gilligan, è una serie televisiva americana che ha rivoluzionato il genere del crime drama. Trasmessa su AMC dal 2008 al 2013, narra la discesa nell’illegalità di Walter White. Il protagonista è interpretato da Bryan Cranston. L’uomo, un professore di chimica del liceo di Albuquerque, trasformatosi in produttore di metanfetamina dopo una diagnosi di cancro ai polmoni in fase avanzata. Insieme al suo ex studente Jesse Pinkman, interpretato da Aaron Paul, White inizia la sua pericolosa doppia vita per garantire il futuro finanziario della sua famiglia.

Breaking Bad: trama e caratteristiche

La serie si distingue per il suo approccio narrativo, che esplora la trasformazione morale e psicologica di Walter. Il professore diventa da uomo disperato a spietato signore della droga, guadagnandosi il soprannome di “Heisenberg”. Il cast include anche Anna Gunn nei panni di Skyler White, Dean Norris come Hank Schrader, Betsy Brandt interpretante Marie Schrader, RJ Mitte nel ruolo di Walter White Jr., e molti altri talenti come Giancarlo Esposito (Gus Fring), Bob Odenkirk (Saul Goodman), Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut), e Jesse Plemons (Todd Alquist).

“Breaking Bad” ha ottenuto un successo di critica e pubblico, con un aumento esponenziale degli spettatori. Particolari le ultime due stagioni, grazie alla disponibilità della serie su Netflix poco prima della première della quarta stagione. La serie ha vinto numerosi premi, tra cui 16 Emmy, con Bryan Cranston che si è aggiudicato quattro volte il premio per il Miglior Attore in una Serie Drammatica, mentre Aaron Paul ha vinto tre volte come Miglior Attore Non Protagonista, e Anna Gunn due volte come Miglior Attrice Non Protagonista​​​​​​.

La produzione ha richiesto un budget di 3 milioni di dollari per episodio. Un’impegno oneroso nel creare una serie di alta qualità in termini di sceneggiatura, direzione, cinematografia e sviluppo del personaggio. “Breaking Bad” è ambientata e girata ad Albuquerque, nel New Mexico, sfruttando la location per aggiungere un ulteriore livello di autenticità alla narrazione​​.

Inoltre, la serie ha dato vita a un più ampio franchise “Breaking Bad”. “Better Call Saul”, il film sequel “El Camino: A Breaking Bad Movie”, e vari mini episodi che esplorano ulteriormente l’universo della serie hanno contribuito all’enorme successo. Nel 2023, “Breaking Bad” è stata votata come la migliore serie TV degli ultimi 25 anni in un sondaggio condotto da critici per Rotten Tomatoes​​.

La serie è celebrata per il suo impatto duraturo sulla cultura popolare. Influenzate numerose altre serie televisive e film, e rimanendo un punto di riferimento per la narrazione di alta qualità nell’era moderna della televisione.



