Le migliori 10 serie TV Netflix: la classifica

Una varietà di produzioni originali da non perdere

La classifica delle migliori 10 serie tv originali di Netflix. La piattaforma domina il panorama delle serie TV, ospitando al suo interno un’eccezionale selezione di produzioni originali che vanno da successi recenti a gemme narrative di lunga data. Gli ultimi anni hanno visto anche le serie italiane fare breccia nell’ambito della piattaforma, con un successo sorprendente. A questo punto, non c’è dubbio che Netflix rappresenti ancora.

Le serie TV originali di Netflix hanno conquistato il palcoscenico globale. La top 10 entra di diritto nell’olimpo delle serie che ogni appassionato dovrebbe sicuramente guardare. Ecco un’occhiata più da vicino a queste eccezionali produzioni originali di Netfilx. Questa selezione evidenzia non solo la diversità e la qualità delle produzioni originali di Netflix ma anche il suo impegno nel creare contenuti che risuonano a livello globale, stabilendo nuovi standard di eccellenza nel settore dello streaming.

10 – Dark

“Dark” è la prima serie originale tedesca di Netflix. Thriller di fantascienza, debutta nel 2017 e dura 3 stagioni… VAI ALLA TRAMA

9 – Black Mirror

“Black Mirror”, la serie antologica di fantascienza creata da Charlie Brooker, è diventata un punto di riferimento per la narrazione delle più inquietanti incognite del futuro prossimo… VAI ALLA TRAMA

8 – Stranger Things

“In un’epoca dominata dai cinecomics, Netflix ha colto l’occasione di sperimentare con Stranger Things, una serie che unisce l’estetica della fantascienza e del fantasy con la nostalgia degli anni ’80, sotto la guida creativa dei fratelli Matt e Ross Duffer… VAI ALLA TRAMA

7 – La Casa di Carta

“La Casa di Carta” narra di un gruppo di criminali che pianificano e eseguono la rapina perfetta, guidati da una figura carismatica conosciuta come “Il Professore”… VAI ALLA TRAMA

6 – Cobra Kai

La serie “Cobra Kai“, iniziata come un omaggio al classico “Karate Kid” su YouTube per poi essere adottata da Netflix, ha saputo rinnovarsi e ampliare la sua narrativa ben oltre le premesse iniziali, trasformandosi in un fenomeno globale… VAI ALLA TRAMA

La top 5 serie TV Netflix: la classifica

5 – Suburra

“Suburra: La Serie” si posiziona come un dramma crime italiano carico di azione, tradimenti e lotte di potere. La trama si snoda attorno ad Aureliano Adami e Alberto “Spadino” Anacleti, due figure emergenti nel mondo criminale di Roma, le cui storie sono intrecciate con politica corrotta, famiglie criminali e il Vaticano… VAI ALLA TRAMA

4 – Sex Education

“Sex Education”, la serie britannica creata da Laurie Nunn per Netflix, si è distinta come un esempio eccellente di come trattare temi di intimità sessuale e relazioni in un contesto umoristico ed educativo… VAI ALLA TRAMA

3 – Narcos

“Narcos”, in tre stagioni ricche di narrazione e dettagli accurati, ha tracciato la storia del narcotraffico latinoamericano, concentrandosi su figure emblematiche come Pablo Escobar e il Cartello di Cali… VAI ALLA TRAMA

2 – Breaking Bad

“Breaking Bad”, creata da Vince Gilligan, è una serie televisiva americana che narra la discesa nell’illegalità di Walter White, interpretato da Bryan Cranston, un professore di chimica del liceo di Albuquerque, trasformatosi in produttore di metanfetamina dopo una diagnosi di cancro ai polmoni in fase avanzata… VAI ALLA TRAMA

1 – Orange is the new black

Al primo posto della classifica delle serie tv netflix, spicca “Orange is the New Black”. La trama segue la vita di Piper Chapman, condannata a 15 mesi di reclusione in un carcere federale femminile per un reato commesso dieci anni prima… VAI ALLA TRAMA