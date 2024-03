Le migliori 10 serie TV Netflix: Stranger Things

I migliori titoli da non perdere

In un’epoca dominata dai cinecomics, Netflix ha colto l’occasione di sperimentare con Stranger Things, una serie che unisce l’estetica della fantascienza e del fantasy con la nostalgia degli anni ’80, sotto la guida creativa dei fratelli Matt e Ross Duffer. Questa serie ha riscosso un successo strepitoso grazie ai suoi riferimenti culturali, attirando non solo gli amanti del genere ma anche un pubblico più vasto.

Stranger Things: trama e caratteristiche

Il ritorno della serie per la quarta stagione ha infranto i record di Netflix per la più grande premiere di una serie in lingua inglese, registrando 287 milioni di ore di visione nella sola prima settimana. Oltre ai numeri impressionanti, Stranger Things ha avuto un impatto significativo sulla cultura pop, rilanciando la carriera musicale di Kate Bush con la sua canzone ‘Running Up That Hill’ e dominando le classifiche musicali grazie alla popolarità acquisita dalla serie.

La serie non solo ha riconfermato il predominio di Netflix nel mondo dello streaming, ma ha anche dimostrato la capacità dell’azienda di creare contenuti che mantengono alto l’interesse del pubblico, nonostante la crescente concorrenza nel settore​​.



LE MIGLIORI SERIE TV NETFLIX: SCOPRI LA CLASSIFICA