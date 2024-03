Le migliori 10 serie TV Netflix: Suburra

I migliori titoli da non perdere

Suburra: La Serie si posiziona come un dramma crime italiano carico di azione, tradimenti e lotte di potere. La trama si snoda attorno ad Aureliano Adami e Alberto “Spadino” Anacleti, due figure emergenti nel mondo criminale di Roma, le cui storie sono intrecciate con politica corrotta, famiglie criminali e il Vaticano. La serie, che è la prima produzione Netflix Original italiana, ha debuttato con la sua prima stagione nel 2017, seguita da una seconda nel 2019 e una terza nel 2020, chiudendo il racconto in tre atti​​.

Suburra: trama e caratteristiche

Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi, è il figlio di una famiglia criminale che aspira a superare i limiti imposti dal padre, mentre Spadino, un membro del clan zingaro degli Anacleti, interpretato da Giacomo Ferrara, lotta contro le aspettative della sua famiglia e nasconde la propria omosessualità. Un altro personaggio chiave è Gabriele “Lele” Marchilli, figlio di un poliziotto, che viene coinvolto nelle dinamiche criminali della città a causa di un debito con il temuto Samurai, interpretato da Francesco Acquaroli, un potente criminale che cerca di mantenere l’ordine tra i vari gruppi criminali di Roma​​.

La serie non si limita a questi personaggi, arricchendosi di figure come la Contessa Sveva della Rocca Croce, una potente aristocratica, Angelica Sale, la moglie di Spadino, e numerosi altri che si intrecciano nella lotta per il potere, l’amore e la libertà. La complessità dei personaggi, dalle ambizioni politiche di Amedeo Cinaglia, un politico che si lascia sedurre dalla promessa di potere, ai tormenti interiori di personaggi come Spadino, che deve bilanciare il suo amore segreto con gli obblighi familiari, conferisce alla narrazione una ricchezza e una profondità che catturano l’attenzione dello spettatore​​​​.

Ogni stagione di “Suburra” esplora diverse sfaccettature del potere e della corruzione, offrendo al pubblico uno sguardo senza precedenti sulla Roma meno conosciuta, lontana dai classici itinerari turistici, dove il crimine, la politica e la religione si fondono in un intreccio inestricabile che riflette i dilemmi morali e le scelte difficili dei personaggi. Con un cast eccezionale e una narrazione avvincente, “Suburra” si conferma come un prequel di successo che non solo onora il film e il libro omonimi da cui trae ispirazione ma si afferma anche come un’opera distinta e memorabile nel panorama delle serie televisive italiane.



