Le migliori 10 serie TV RaiPlay: Chiamami ancora amore

Chiamami ancora amore è una miniserie televisiva italiana che si addentra nel doloroso percorso di separazione di Anna ed Enrico. Una coppia che, dopo undici anni di matrimonio e la nascita di un figlio, si ritrova in una spirale di odio e vendette reciproche. La loro storia, che un tempo era segnata da amore e complicità, si trasforma in una guerra distruttiva. Ripercussioni devastanti accadono soprattutto sul loro figlio, Pietro. Il compito di disinnescare le complessità emotive e familiari di questo dramma ricade su Rosa Puglisi, un’assistente sociale interpretata da Claudia Pandolfi, che ripercorre la storia della coppia dall’inizio per comprendere le radici del loro conflitto​.

Chiamami ancora amore: trama e caratteristiche

Creata da Giacomo Bendotti e diretta da Gianluca Maria Tavarelli, la serie è stata prodotta da Indigo Film e Rai Fiction. La narrazione è strutturata in sei episodi, suddivisi in tre puntate. Diverse fasi e sfaccettature della relazione di Anna ed Enrico, dal loro amore alla profonda crisi che li porta alla separazione. La miniserie è stata trasmessa in prima visione su Rai 1 a partire dal 3 maggio 2021. Le prime due puntate disponibili in anteprima su RaiPlay dal 26 aprile dello stesso anno.

Critici e spettatori hanno lodato la serie per la sua capacità di esplorare le dinamiche di una relazione in crisi con autenticità e complessità. L’interpretazione dei protagonisti ha catturato le sfumature emotive di una coppia che si trova a navigare tra amore e odio, offrendo uno sguardo profondo sulle sfide e sulle decisioni difficili che caratterizzano la fine di una relazione​.

Girata in location suggestive come Bracciano e il suo lago, nonché Anguillara Sabazia, la serie utilizza il paesaggio italiano non solo come sfondo, ma anche come un elemento narrativo che contribuisce all’atmosfera e alla profondità emotiva della storia.

“Chiamami ancora amore” emerge quindi come una narrazione avvincente e riccamente sfumata di come l’amore possa evolversi in conflitto, esplorando le complesse dinamiche familiari e personali che ne derivano. Con un mix di dramma familiare e indagine sui sentimenti, la serie offre uno sguardo penetrante sulla realtà di molte coppie, rendendola un’opera significativa e risonante.



