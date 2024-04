Le migliori 10 serie TV RaiPlay: Il commissario Ricciardi

Il Commissario Luigi Alfredo Ricciardi, protagonista della serie di gialli ambientata nella Napoli del 1931 sotto il regime fascista di Mussolini, emerge dalla mente creativa di Maurizio De Giovanni. Ricciardi, descritto come un commissario della Regia Questura di Napoli, è dotato di un’intuizione straordinaria. Essa gli permette di vedere e ascoltare gli ultimi pensieri delle vittime di morti violente. Una capacità paranormale che lo aiuta nelle sue indagini ma che allo stesso tempo lo rende un personaggio melancolico e profondamente solitario.

Il commissario Ricciardi: trama e caratteristiche

Le indagini di Ricciardi si distanziano dai tradizionali gialli per la metodologia con cui si giunge alla soluzione dei crimini. Invece di affidarsi esclusivamente alla deduzione logica, è spesso un’intuizione improvvisa a guidare Ricciardi verso la risoluzione del caso, che può coinvolgere personaggi precedentemente marginali nella narrazione. Questo approccio riflette una visione più realistica del processo investigativo, dove le soluzioni non emergono sempre da un percorso logico predeterminato​.

La serie ha inizio con “Il senso del dolore”. Il commissario si trova a risolvere il mistero della morte di un famoso tenore, trovato assassinato nel suo camerino durante una rappresentazione. L’indagine si svolge con l’aiuto di figure ricorrenti come Don Pierino, un prete appassionato di opera, che offre a Ricciardi le chiavi di lettura culturali necessarie per interpretare gli indizi legati al mondo dell’opera lirica​.

Al centro delle storie ci sono non solo i crimini da risolvere ma anche la complessa vita personale di Ricciardi. Una vita segnata da un amore non corrisposto per la bella e inafferrabile Enrica e dalla profonda amicizia con il brigadiere Maione. La Napoli degli anni ’30 è dipinta con i suoi contrasti sociali e culturali, tra la miseria delle classi più povere e il lusso sfrenato delle élite, in un contesto storico dominato dalla presenza opprimente del fascismo​.

Maurizio De Giovanni ha saputo creare un universo narrativo che trascende il genere giallo. Profondi spunti di riflessione sulla natura umana, sulla solitudine e sull’amore. La serie, che ha avuto inizio con una storia breve vincitrice di un concorso letterario nel 2005, si è poi espansa in una serie di romanzi apprezzati a livello internazionale, tradotti in diverse lingue.

Inoltre, la figura di De Giovanni si distingue nel panorama letterario italiano per la sua versatilità. Autore di diverse opere che spaziano dai racconti brevi sui misteri sportivi fino a saggi e romanzi che esplorano varie sfaccettature della società contemporanea e storica.



