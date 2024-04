Le migliori 10 serie TV RaiPlay: Sirene

Sirene è una serie TV fantasy italiana che narra la storia di Yara, una giovane sirena che ha scelto di vivere sulla terraferma. Dopo aver ottenuto due gambe, Yara si lancia alla ricerca di Ares, il tritone di cui è innamoratissima. Ares, in fuga dal suo mondo sottomarino, cerca rifugio a Napoli, città leggendaria per le sue storie di sirene. La serie si dipana attraverso la ricerca di Yara e l’incontro con personaggi umani affascinanti, tra cui Salvatore, un ragazzo alla ricerca del vero amore, interpretato con maestria da Luca Argentero. Quest’ultimo è descritto come un jazzista di talento e professore amato, che, nonostante abbia spezzato alcuni cuori, cerca l’amore vero in grado di stravolgere la sua vita.

Sirene: trama e caratteristiche

La trama si arricchisce di personaggi complessi e affascinanti: Michele Morrone veste i panni di Ares, il tritone che, assumendo l’identità di Gegé De Simone, vive tra gli umani come celebrità di serie B. Ares aspira a diventare umano attraverso l’amore vero con Francesca, la ragazza che desidera sposare. Maria Pia Calzone interpreta Marica, la madre di Yara, una sirena potente che disprezza gli uomini e teme che Ares possa mettere in pericolo la loro specie. Marica ha un segreto legato agli umani che ha salvato anni prima, mostrando così un lato più umano e vulnerabile.

Ornella Muti è Zia Ingrid, una sirena pluricentenaria che conosce il segreto per dominare gli uomini, diventata una celebrità a Miami, circondata da ammiratori e addirittura omaggiata con un cocktail dedicato. Denise Tantucci interpreta Irene, la sirena più sensibile e potente del gruppo, che sulla terra scopre il lato oscuro delle emozioni umane attraverso l’amicizia con Michele, un ragazzo dolce e tormentato​.

“Sirene” è una serie prodotta da Rai Fiction e Cross Production, diretta da Davide Marengo, che ha conquistato il pubblico sin dal suo debutto, registrando quasi 5 milioni di spettatori e una share del 20,6%. Questa serie si distingue per l’approccio innovativo alla narrativa fantasy, intrecciando mitologia sirenetica con il fascino e le complessità delle relazioni umane in una contemporanea Napoli​.. Ivan Cotroneo, co-autore della sceneggiatura, ha sottolineato come l’obiettivo fosse osservare e raccontare il comportamento umano dal punto di vista di personaggi “non umani”, creando una storia che oscilla tra vari linguaggi narrativi e si ispira a film romantici e commedie.



LE MIGLIORI SERIE TV RAIPLAY: SCOPRI LA CLASSIFICA