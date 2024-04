Le migliori 10 serie TV Sky: Chernobyl

La storia del disastro nucleare del 1986

Chernobyl è una miniserie televisiva storico-drammatica del 2019 che narra il disastro nucleare di Chernobyl del 1986 e gli sforzi di pulizia che seguirono. Prodotta da HBO negli Stati Uniti e Sky UK nel Regno Unito, è stata creata e scritta da Craig Mazin e diretta da Johan Renck.

Chernobyl: trama e caratteristiche

Chernobyl si distingue per la sua attenzione ai dettagli storici, l’accuratezza cinematografica, e le performance del cast. Ha ricevuto elogi universali per l’atmosfera, la sceneggiatura e la colonna sonora. Ai 71° Primetime Emmy Awards, ha vinto premi per la Miglior serie limitata, la Miglior regia e la Miglior sceneggiatura. Gli attori principali Jared Harris, Stellan Skarsgård e Emily Watson hanno ricevuto nomination per le loro interpretazioni. Al 77° Golden Globe Awards, ha vinto per la Miglior miniserie o film televisivo, e Skarsgård ha vinto per il Miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo​.

La serie si basa in parte sui racconti dei locali di Pryp”jat’. “Chernobyl” cerca di raccontare storie meno note relative alla tragedia. La serie si concentra sugli sforzi dei vigili del fuoco che furono i primi a rispondere all’emergenza, i volontari e i minatori che scavavano un tunnel critico sotto il Reattore 4​.

I personaggi della serie TV

La serie Chernobyl è caratterizzata da un cast stellare. Jared Harris nei panni di Valery Legasov, il vice direttore dell’Istituto Kurchatov portato per aiutare negli sforzi di pulizia. Stellan Skarsgård come Boris Shcherbina, un vice presidente del Consiglio dei Ministri; e Emily Watson nei panni di Ulana Khomyuk, una fisica nucleare da Minsk. Khomyuk è un personaggio composito fittizio basato sui numerosi scienziati che hanno investigato l’incidente.

Nonostante la sua ricezione critica positiva, la miniserie non è esente da critiche riguardo la precisione storica e scientifica. Il modo in cui la radiazione è rappresentata come causa di sanguinamento spontaneo in alcuni personaggi è stato messo in discussione per l’accuratezza medica. Alcuni sopravvissuti e testimoni del disastro, come Alexander Yuvchenko, hanno notato discrepanze tra la loro esperienza e la rappresentazione della serie. Yuvchenko, che ha sofferto di sindrome da radiazione acuta, ha smentito la rappresentazione della sua immediata malattia e sanguinamento nella serie. L’uomo ha affermato di essere sopravvissuto e di rimanere favorevole all’energia nucleare, purché la sicurezza rimanga una priorità.

Inoltre, la rappresentazione della casa di Valery Legasov è stata criticata per non rispecchiare accuratamente le divisioni socioeconomiche presenti nell’Unione Sovietica dell’epoca. La miniserie ha anche introdotto personaggi fittizi o esagerato il ruolo di alcuni individui per scopi narrativi.



