Le migliori 10 serie TV Sky: Gomorra

La serie televisiva Gomorra, liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano, si svolge a Napoli negli anni 2010 e racconta le vicende del clan camorrista dei Savastano, guidato dal temuto Don Pietro Savastano. La trama si dipana attorno alla figura di Ciro Di Marzio, soprannominato l’Immortale, braccio destro di Don Pietro, e al figlio di quest’ultimo, Gennaro, detto Genny. Dopo l’arresto di Don Pietro, si scatena una lotta interna per il potere che mette in contrapposizione le vecchie guardie del clan e i giovani guidati da Genny, portando a continui scontri e alleanze con altri gruppi criminali della città​.

Gomorra: trama e caratteristiche

La serie, acclamata per il suo realismo e la sua crudezza, ha ottenuto riconoscimenti internazionali e ha visto l’apporto di registi come Stefano Sollima, Francesca Comencini e Claudio Cupellini. Le riprese si sono svolte in diverse location, tra cui Napoli, Milano, Ferrara, Mentone, Barcellona, Colonia, e addirittura l’Honduras, riflettendo l’ampio raggio d’azione del clan Savastano e delle sue imprese criminali. La produzione ha anche annunciato una serie prequel, espandendo ulteriormente l’universo narrativo di “Gomorra”​.

Personaggi principali come Imma Savastano, interpretata da Maria Pia Calzone, e Patrizia Santore, interpretata da Cristiana Dell’Anna, dimostrano la presenza di figure femminili forti che giocano ruoli cruciali nelle dinamiche di potere all’interno del clan. Il cast vanta anche personaggi come Salvatore Conte, leader di un clan rivale, e Annalisa “Scianel” Magliocca, una spietata trafficante di droga, che aggiungono complessità alla narrazione​.

Gli episodi di “Gomorra” spaziano da manovre strategiche per il controllo del territorio a drammi personali e tradimenti, mostrando la profondità e la brutalità del mondo della Camorra. La serie non si ferma alla semplice narrazione di eventi criminali, ma esplora temi come la lealtà, il potere, il sacrificio e la vendetta, offrendo uno sguardo senza precedenti sull’organizzazione criminale e sulle persone che ne sono intrappolate.

In conclusione, “Gomorra” non è solo l’adattamento di un bestseller, ma un’opera che estende e approfondisce la narrazione del libro originale di Saviano, trasformandola in un epico racconto visivo della criminalità organizzata a Napoli, con una narrazione che si sviluppa su vari livelli, coinvolgendo lo spettatore in una vicenda complessa e avvincente.



