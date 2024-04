Le migliori 10 serie TV Sky: Il miracolo

Fede, scienza e esistenza di miracoli, attraverso le vite intrecciate di diversi personaggi

Il Miracolo è una serie televisiva drammatica italiana creata dall’acclamato scrittore Niccolò Ammaniti. Trasmessa per la prima volta in Italia dall’8 maggio 2018. Ha ricevuto riconoscimenti importanti come il Premio Flaiano per la migliore regia a Lucio Pellegrini e la migliore interpretazione a Tommaso Ragno nel 2019​.

Il miracolo: trama e caratteristiche

La produzione di “Il Miracolo” è stata annunciata a maggio 2017, con le riprese che hanno avuto luogo a partire da luglio dello stesso anno. Le location scelte per dare vita a questa avvincente storia sono state molteplici, tra cui Roma, la Calabria, l’Umbria, l’Emilia Romagna, il Belgio e la Spagna. Una varietà di scenari che contribuiscono alla ricchezza visiva della serie. Un primo teaser trailer è stato diffuso il 24 dicembre 2017, accendendo l’interesse del pubblico.

La serie si distingue per la sua capacità di esplorare temi profondi come la fede, la scienza, e l’esistenza di miracoli, attraverso le vite intrecciate di diversi personaggi. I protagonisti sono: un premier ateo, un prete in crisi mistica, e una scienziata, interpretati da un cast d’eccezione. (Guido Caprino, Elena Lietti, Lorenza Indovina, Sergio Albelli, e molti altri). Alba Rohrwacher svolge il ruolo di Sandra Roversi, una biologa che analizza il fenomeno dal punto di vista scientifico. Infine, Tommaso Ragno interpreta Padre Marcello, un sacerdote che attraversa una profonda crisi di fede​.

Guido Caprino evoca la figura di un leader contemporaneo come Emmanuel Macron, cercando al contempo di evitare stereotipi legati all’immagine del presidente. L’attore ha inoltre espresso la sua scelta di diversificare i ruoli interpretati nella sua carriera, rifiutando deliberatamente di rimanere ancorato a un singolo tipo di personaggio. Una strategia che lo ha portato a essere considerato per una vasta gamma di parti diverse​.

“IL Miracolo” ha concluso la sua corsa con una stagione composta da 8 episodi. La proiezione è considerata come una delle migliori serie televisive italiane di tutti i tempi. Questa serie è stata apprezzata non solo per il suo intrigante mix di dramma e mistero ma anche per la profonda riflessione su temi universali come la fede e l’esistenza​.



