Le migliori 10 serie TV Sky: Riviera

Scoperta di segreti oscuri, intrighi finanziari, e crimini.

Riviera, una produzione intrigante creata da Neil Jordan, si estende per tre stagioni. La serie racconta agli spettatori un vortice di drammi e misteri avvolti nei lussuosi paesaggi della Costa Azzurra. La trama si dipana attorno a Georgina Clios (interpretata da Julia Stiles), la cui vita viene stravolta dalla morte del marito miliardario e collezionista d’arte Constantine Clios (interpretato da Anthony LaPaglia), in un’esplosione di uno yacht. Quel che inizia come una ricerca della verità da parte di Georgina si trasforma ben presto in una scoperta di segreti oscuri, intrighi finanziari, e crimini.

Riviera: trama e caratteristiche

La serie esplora le complesse dinamiche all’interno della famiglia Clios e il loro coinvolgimento in loschi affari. Personaggi che vanno da ex agenti segreti a membri della polizia di Nizza, e da ex soldati a filantropi. Personaggi come Jeff Carter (interpretato da Will Arnett), Noah Levy (interpretato da Grégory Fitoussi), e Gabriel Hirsch (interpretato da Rupert Graves) introducono ulteriori strati alla trama, arricchendola di nuovi alleati, avversari e interessi amorosi per Georgina.

Ogni stagione porta Georgina attraverso un viaggio di autoscoperta e vendetta, dal confronto con la famiglia Eltham e le sue radici fino agli angoli più oscuri della politica di Buenos Aires. L’interazione con personaggi come Alexandra Harewood, una miliardaria tecnologica (interpretata da Synnøve Macody Lund), e Victor Alsina-Suarez, un politico disonesto (interpretato da Gabriel Corrado), evidenzia la portata globale dei segreti e dei peccati sepolti.

Con una valutazione di 6.7 su IMDb, “Riviera” promette di essere un viaggio emozionante attraverso il lusso, i segreti, e la sopravvivenza, con Georgina al centro di una rete di misteri che sfida ogni sua convinzione e mette alla prova la sua integrità e astuzia.



LE MIGLIORI SERIE TV SKY: SCOPRI LA CLASSIFICA