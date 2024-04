Le migliori 10 serie TV Sky: The Young Pope

Il Papa che sconvolge le tradizioni e sfida l'intera comunità cattolica

The Young Pope è una serie televisiva drammatica e satirica creata da Paolo Sorrentino, che segue le vicende di Lenny Belardo, il giovane e rivoluzionario Papa Pio XIII. Eletto in modo sorprendente, Belardo non solo sconvolge le tradizioni vaticane con la sua inaccessibilità e la sua audacia politica, ma sfida anche l’intera comunità cattolica con le sue dure posizioni e i suoi misteriosi poteri. Tra i suoi primi atti, vi è il divieto per la gente comune di vedere il suo volto e la sua volontà di coinvolgere direttamente il Vaticano negli affari politici, assumendo il controllo dello Stato della Città del Vaticano. La sua gestione provoca tensioni all’interno della gerarchia ecclesiastica, portando alcuni cardinali a cercare di controllarlo e contrastarlo. Nonostante ciò, le sue azioni sembrano essere motivate da un profondo dolore personale, derivante dall’abbandono da parte dei suoi genitori.

The Young Pope: trama e caratteristiche

La serie presenta un cast di eccellenza, con Jude Law nel ruolo di Lenny Belardo/Papa Pio XIII, Diane Keaton come Suor Mary, la suora che lo ha cresciuto, e Silvio Orlando nel ruolo del Cardinale Angelo Voiello, il segretario di stato vaticano. Altri attori notevoli includono Javier Cámara, Scott Shepherd, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Toni Bertorelli, e James Cromwell.

Il successo e l’impatto di “The Young Pope” hanno portato alla creazione di un seguito, “The New Pope”, che esplora le conseguenze del coma di Pio XIII e l’elezione di un nuovo papa, con l’aggiunta di John Malkovich nel cast nel ruolo di Papa Giovanni Paolo III. Anche in questa continuazione, la chiesa viene presentata in un momento di grande incertezza e cambiamento, affrontando temi come la fede, il potere, e la solitudine all’interno delle alte mura vaticane.



