Migliori pizzerie d’Italia 2025: Sicilia protagonista, la guida

Dal gambero Rosso tutti i nomi delle eccellenze dello stivale

L’edizione 2025 della guida Pizzerie d’Italia di Gambero Rosso celebra il dodicesimo anno di successi e di continuo miglioramento nel mondo della pizza italiana. Fin dal 2012, il settore ha vissuto un’evoluzione straordinaria in termini di qualità, investimenti e format innovativi. Oggi la pizza rappresenta non solo un cibo popolare ma anche un modo accessibile per assaporare la cucina d’autore.

La classifica delle migliori pizzerie d’Italia 2025

Quest’anno la guida menziona ben 750 locali, con 116 nuovi ingressi, a dimostrazione del dinamismo e della qualità in costante crescita. Al vertice della classifica con 97 punti troviamo Pepe in Grani a Caiazzo, con il maestro Franco Pepe, simbolo della rivoluzione della pizza italiana e ambasciatore riconosciuto a livello internazionale. A seguirlo, con 96 punti, ci sono Renato Bosco con la sua Renato Bosco Pizzeria, Francesco Martucci con I Masanielli, e Simone Padoan con I Tigli, quest’ultimo premiato anche con due riconoscimenti speciali. Terzi, con 95 punti, si posizionano nomi illustri come Diego Vitagliano, Sasà Martucci, Pizzeria Clementina e Seu Pizza Illuminati.

Nel campo delle migliori pizzerie al taglio o da asporto, Pizzarium di Gabriele Bonci continua a dominare, confermando il suo primato con 95 punti.

I premi: Tre Spicchi e Tre Rotelle 2025

La guida Pizzerie d’Italia assegna i prestigiosi Tre Spicchi e Tre Rotelle, un riconoscimento che certifica l’eccellenza delle migliori pizzerie italiane. Nell’edizione 2025, 96 locali hanno ricevuto i Tre Spicchi e 16 le Tre Rotelle. Tra le nuove entrate tra i Tre Spicchi figurano pizzerie come Senese di Sanremo, ME di Ferrara, TAC Thin & Crunchy di Roma e Bro di Napoli. Invece, per la categoria delle Tre Rotelle, i nuovi premiati includono Forno Del Mastro a Monza e Pizza Chef a Roma.

Migliori pizzerie d’Italia: pizzerie siciliane in ascesa nella guida 2025

La Sicilia si conferma protagonista nella guida delle migliori pizzerie d’Italia 2025, con diverse pizzerie che si distinguono per qualità e innovazione. Tra queste spiccano Ozio Gastronomico di Palermo, che propone lo straordinario Sfincione Fenicio, un omaggio allo sfincione bianco con ricotta di Gangi, cipolla di Giarratana e bottarga di Marzamemi. Anche Archestrato di Gela a Palermo si posiziona tra le migliori con una cucina che unisce tradizione e creatività. Inoltre, la pizzeria L’Orso di Messina, che ha ottenuto un punteggio di 91, continua a rappresentare un punto di riferimento nella città per chi ama la pizza in teglia. Non da meno, Ammodo di Palermo, con un punteggio di 90, si conferma una delle migliori nuove entrate nella guida.

Premi speciali per le eccellenze del settore

La guida Pizzerie d’Italia assegna anche premi speciali ai professionisti che si sono distinti per creatività e competenza. Tra i premiati di quest’anno troviamo Simone Padoan de I Tigli, che ha ricevuto il Premio Speciale Gioiella – I Maestri dell’Impasto, e Lorenzo Prestia di Grano Vivo a Pontedera, vincitore del premio Pizzaiolo Emergente. Inoltre, Premiata Fabbrica Pizza di Bassano del Grappa ha ricevuto il riconoscimento per Ricerca e Innovazione, mentre la pizza del locale La Cruna del Lago di Lesina è stata premiata per la migliore interpretazione delle tradizioni locali.

Classifica completa delle migliori pizzerie d’Italia 2025

La lista completa delle pizzerie d’Italia 2025 premiate offre un panorama chiaro delle eccellenze nel settore pizza. Tra le pizzerie che hanno ottenuto il massimo punteggio troviamo Pepe in Grani con 97 punti, Renato Bosco Pizzeria, I Masanielli e I Tigli con 96 punti. A 95 punti troviamo invece grandi nomi come 10 Diego Vitagliano a Napoli e Pizzeria Clementina a Fiumicino.

L’edizione 2025 della guida Pizzerie d’Italia rappresenta una risorsa preziosa per chi cerca le migliori pizzerie italiane, confermando che la pizza, da alimento popolare, può diventare una vera e propria esperienza gastronomica di alto livello.

