Licei e istituti tecnici, la classifica delle migliori scuole in Sicilia

Analizzati i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani

PALERMO – È stata pubblicata la graduatoria delle migliori scuole superiori in Italia. Si tratta di Eduscopio, la mappa interattiva redatta dalla Fondazione Agnelli in base agli esiti universitari (esami sostenuti e media dei voti) e lavorativi (tasso di occupazione e alla coerenza fra studio e lavoro) a un anno dal diploma.

I migliori licei e istituti in Sicilia

Il miglior liceo classico di Palermo è l’Umberto I, in via Filippo Parlatore; il miglior scientifico è lo Stanislao Cannizzaro di via Arimondi, mentre per quanto riguarda l’indirizzo tecnico-tecnologico al primo posto c’è il Vittorio Emanuele III, in via Duca della Verdura. A Catania, il miglior liceo classico è il Mario Cutelli, in via Firenze, mentre lo scientifico migliore è il Galileo Galilei, in via Vescovo Maurizio. Al primo posto tra gli istituti tecnico-tecnologici c’è il Guglielmo Marconi, sempre in via Vescovo Maurizio.

Il miglior liceo classico di Messina è il Francesco Maurolico, in corso Cavour. Alla prima posizione dei licei scientifici c’è l’Archimede, in viale Regina Margherita, mentre il miglior istituto tecnico-tecnologico è il Verona-Trento, in via Ugo Bassi. A Trapani, invece, il miglior liceo classico è il Leonardo Ximenes, in via Garibaldi. Il miglior liceo scientifico è il Vincenzo Fardella, sempre in via Garibaldi, mentre al primo posto degli istituti tecnico-tecnologico c’è il Da Vinci, in piazza XXI Aprile.

Migliori licei e istituti tecnici, la classifica completa

La classifica completa è consultabile sul sito di Eduscopio. Il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.