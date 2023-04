Migranti, Figuccia: “La Sicilia non sarà sgabuzzino d’Europa”

Il deputato regionale: "La Commissione europea si attivi per garantire rimpatri"

“Continuano ad assieparsi migliaia di migranti negli hotspot della Regione, acuendo una situazione particolarmente difficile, e continua a reiterarsi l’atteggiamento di un’Europa che non vuole vedere il problema come comunitario per cui gli stessi trasferimenti vanno a rilento e spesso non si sa quando e verso dove”. Lo afferma il deputato regionale Vincenzo Figuccia.

“La conseguenza è disumana – prosegue Figuccia – per cui uomini, donne e bambini, vittime della tratta scafista, rimangono parcheggiati nei cosiddetti centri di accoglienza senza alcuna visione integrativa in una terra martoriata dalle scarse opportunità”.

Motivo per cui “l’ Europa non può permettersi di considerare la Sicilia uno sgabuzzino di esseri umani. La Commissione europea si attivi per garantire rimpatri ed una seria redistribuzione verso quei paesi europei che possano assicurare diritti e opportunità lavorative. In questo lavoro – conclude – siamo certi di poterci avvalere dell’appoggio autorevole del Ministro Salvini e del Presidente Schifani che in questi giorni, come sempre, sono vicini ai Siciliani”.