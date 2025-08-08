 Migranti in mare per raggiungere una nave, tre dispersi nel Mediterraneo
Migranti in mare per raggiungere una nave, tre dispersi nel Canale di Sicilia

Il racconto dei superstiti portati all'hotspot di Lampedusa
LAMPEDUSA – Tre migranti, due originari della Guinea e un minore del Camerun, si sono gettati in mare, nel disperato tentativo di farsi notare da un’imbarcazione molto lontana dal barchino sul quale viaggiavano e sono scomparsi fra le onde del Mediterraneo.

A raccontarlo, alla guardia costiera poi a personale dell’hotspot di Lampedusa, sono i 50 migranti salvati ieri nel Canale di Sicilia da una motovedetta. Avevano visto un’imbarcazione, probabilmente un peschereccio, e l’hanno seguito per ore, quando hanno finito il carburante in tre hanno deciso di gettarsi in mare e provare ad avvicinarsi per farsi notare ed essere tutti soccorsi.

