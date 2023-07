Migranti, a Lampedusa istituito un commissariato di polizia

La dotazione organica sarà di 45 agenti

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA (AG) – “Il ministro ha firmato il decreto che istituisce a Lampedusa il commissariato di polizia. E’ stato individuato l’edificio, sono già arrivati gli apparati, le postazione di lavoro, è stata individuata una dotazione che sarà di 45 uomini ed è arrivato venerdì, per cominciare a lavorare per la messa in opera, il dirigente. Oggi sono arrivati i primi 6 operatori, fra settembre e novembre sarà completato il numero in organico previsto”.

Lo ha annunciato, durante la conferenza stampa svoltasi in Procura per il fermo dei 4 tunisini-pirati, il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari.

“Una delle priorità è non ingolfare Lampedusa con centinaia e migliaia di migranti che devono essere movimentati, ossia trasferiti dall’isola. La prefettura di Agrigento e la polizia sono quotidianamente impegnate per spostare i migranti. Nell’ambito di questa che è una emergenza umanitaria, non può essere tralasciato l’aspetto di polizia giudiziaria perché da Lampedusa – ha evidenziato il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella – possono passare tante cose, anche tramite i migranti. O si possono consumare episodi come quest’ultimi relativi all’ipotesi di pirateria, ma abbiamo anche, in questi anni, affrontato inchieste sulla tratta di donne, le torture”.

“La scelta del ministero degli Interni di costituire, a brevissimo, un commissariato di polizia è – ha concluso Vella – una grandissima innovazione, una ottima novità perché dà una ‘casa’ alle attività di prevenzione e repressione”.