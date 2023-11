Migranti, naufragio a Lampedusa: una bimba di 2 anni muore dopo i soccorsi

Si cercano altri due piccoli

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Nuovo dramma dell’immigrazione a Lampedusa, dove una bambina di due anni è morta subito dopo essere stata salvata dalla Capitaneria di porto che cerca altri due bimbi. La piccola era una dei 43 naufraghi recuperati dalle motovedette a Capo Ponente: è spirata mentre la motovedetta la stava portando, assieme agli altri superstiti, verso il porto.

Si cercano altri due bambini

La guardia costiera, inoltre, cerca altri due bambini che, secondo quanto raccontato dai superstiti alla polizia, si trovavano sull’imbarcazione affondata. Due giovani sono stati recuperati da due pescatori lampedusani, padre e figlio, sulla costa di Muro Vecchio. Ora si trovano al poliambulatorio dell’isola.

La partenza da Sfax

I migranti erano partiti in 53 da Sfax, in Tunisia. hanno viaggiato su un barchino di ferro. A poca distanza dalla costa di Lampedusa, poco dopo le 14, la carretta è affondata. In più gruppi, uomini, donne e bambini, hanno raggiunto gli scogli, mettendosi in salvo. Ad accorgersi della tragedia è stato un ispettore dell’ufficio Immigrazione che ha subito fatto scattare l’allarme. Le motovedette della Capitaneria si sono dirette verso Capo Ponente dove hanno recuperato i 43 naufraghi, compresa la bimba di 2 anni che è morta sull’unità di soccorso.