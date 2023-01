Migranti salvati dalla Gc: in 196 a Messina, 198 a Catania e 152 a Roccella

L'intervento.

ROMA – Sono sbarcati al molo Norimberga di Messina 196 migranti giunti a bordo di due unità navali della Capitaneria Porto e dellaa Guardia di Finanza. Fanno parte di un’operazione di soccorso al largo di Siracusa che ha permesso il salvataggio di 546 – e non 700 come si era appreso in un primo momento – persone che erano a bordo di un peschereccio. Altri 198 sono stati portati a Catania da nave Dattilo della Guardia costiera e 152 a Roccella Ionica (Reggio Calabria). Tra i 196 migranti sbarcati a Messina sono in prevalenza pakistani, egiziani, siriani e bengalesi. Tra loro ci sono anche undici minorenni non accompagnati.