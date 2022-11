Migranti, Salvini: “Governo pronto al pugno duro sugli sbarchi”

Il vicepremier annuncia la linea dura, Tajani intanto va al consiglio Ue dei ministri degli Esteri

ROMA – “Il governo è pronto al pugno duro sugli sbarchi” dei migranti, ribadisce il vicepremier Matteo Salvini, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani, pur ribadendo le ragioni di Roma, sembra tendere una mano ai francesi: “Siamo pronti a parlare con Parigi e a chiudere una polemica che non è partita da noi”. Londra e Parigi starebbero per firmare una nuova intesa volta ad arginare le traversate dei migranti attraverso la Manica, mentre non è previsto un incontro Meloni-Macron, a Bali per il G20.

Il ministro Tajani oggi farà il suo esordio al consiglio dei ministri degli Esteri dell’Ue. “Alla luce dei recenti eventi e su richiesta esplicita dell’Italia” ai lavori del Consiglio si parlerà di migranti e ong, fa sapere la Farnesina. All’ordine del giorno, la guerra in Ucraina, la situazione nei Balcani e nella regione africana dei grandi laghi, possibili nuove sanzioni all’Iran.