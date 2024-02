Migranti: Sea Watch soccorre 45 persone, è arrivata a Catania

Saranno portate nel centro di via Forcile

CATANIA – È arrivata nel pomeriggio a Catania la nave Sea-Watch 5, che ha avuto assegnato il capoluogo etneo come porto sicuro dopo aver soccorso in acque internazionali 45 persone che viaggiavano su un’imbarcazione sovraffollata e senza giubbotti salvagente. La nave ha attratto al molo di Levante. I migranti dopo lo sbarco saranno trasferiti nel centro di via Forcile allestito dalla Protezione civile comunale.