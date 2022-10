Migranti, sono sbarcati in ottantatre a Lampedusa

Sono 841 dentro l'hotspot.

Lampedusa – Ottantatre migranti, con due diverse imbarcazioni soccorse al largo dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, sono giunti durante la notte a Lampedusa. Sulla prima, una lancia di 10 metri, c’erano 38 tunisini fra cui 2 donne e altrettanti minori. Sul barchino di 6 metri erano invece in 45 (fra cui 20 donne e 9 minori) in fuga da Costa d’Avorio, Guinea, Senegal, Camerun e Mali. Anche questi gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, all’alba, c’erano 841 ospiti. Durante la mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, verranno trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle, 120 persone. La struttura, nonostante i quotidiani ed anche importanti in termini numerici trasferimenti, resta sovraffollata. Ieri, sull’isola, si sono registrati 9 sbarchi con un totale di 252 persone.