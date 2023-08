Migranti, sovraffollamento al centro per minori di Siculiana

A Lampedusa le cose non vanno meglio. Più di 1400 presenti nell'hotspot

AGRIGENTO – Sono 52 i minori non accompagnati che, dopo il trasferimento da Lampedusa e lo sbarco a Porto Empedocle (Agrigento), sono stati portati a Villa Sikania, a Siculiana. Nel centro ieri sera c’erano 170 minori. Un numero troppo elevato per essere gestito al meglio dalla struttura d’accoglienza di Siculiana. Il responsabile, Domenico Giglio, ha chiesto infatti alla prefettura di Agrigento che l’Ufficio minori tenti di affidarne quanti più possibile ad altre comunità, in modo da rientrare nel limite di 150. Qualora non dovessero essere trovati posti disponibili nell’Agrigentino la struttura ha richiesto la fornitura di una cinquantina di materassi per affrontare e tamponare l’emergenza posti.

Lampedusa: più di 1400 persone all’Hotspot

Non vanno meglio le cose a Lampedusa. Sono 1.490 i migranti, fra cui 270 minori non accompagnati, ospiti dell’hotspot. Durante la notte non ci sono stati sbarchi. Su disposizione della prefettura di Agrigento, la polizia ha iniziato a trasferire circa 500 persone verso il porto da dove verranno imbarcate sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Sempre per la mattinata è stato disposto il trasferimento con nave militare di altri 170 nordafricani, mentre in serata altri 100 verranno fatti salire sul traghetto Cossyra. Saranno complessivamente 770 i migranti che entro oggi lasceranno la struttura di primissima accoglienza di Lampedusa. Ieri sull’isola ci sono stati 12 sbarchi, per un totale di 634 persone.