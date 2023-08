Milano, ciclista di 28 anni travolta e uccisa da un camion

L'incidente nella zona di Porta Romana

MILANO – Grave incidente a Milano. Una ciclista di 28 anni è stata travolta da un camion e ha perso la vita. L’episodio è avvenuto in viale Caldara, a pochi passi da Porta Romana, intorno alle ore 10 di martedì 29 agosto.

Dinamica da chiarire

I dettagli sono ancora poco chiari, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Municipale per chiarire la dinamica dell’incidente. All’arrivo dell’ambulanza le condizioni della ciclista era già molto serie e non c’è stato nulla da fare.

Il tir avrebbe travolto la ciclista

Secondo le primissime ricostruzioni, il tir e la ciclista viaggiavano nella medesima direzione, lungo viale Caldara verso via Filippetti; a una ventina di metri dal semaforo, per cause da accertare, la bicicletta è finita sotto le ruote del camion. L’autista ha frenato ma era troppo tardi.