Milano, incendio in una casa di riposo: sei morti e 81 intossicati

Tra gli intossicati due versano in gravi condizioni. Il rogo divampato nella notte

1' DI LETTURA

MILANO – Incendio in una casa di riposo a Milano dove sei persone sono morte e 81 persone sono rimaste intossicate. Il bilancio della tragedia potrebbe aggravarsi ulteriormente per le gravissime condizioni in cui versano altri due anziani trasportati all’ospedale Niguarda e al San Raffaele.

Il rogo si è sviluppato nella notte in una stanza della Casa dei coniugi, sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo lombardo. Le vittime sono cinque donne e un uomo. Le 81 persone intossicate sono state traferite in 15 ospedali di Milano e dell’hinterland. Quattordici sono in condizioni serie e 65 meno gravi nei diversi pronto soccorso. Tra le vittime, due donne sono morte per le fiamme, altre tre donne e un uomo sono invece decedute per i fumi.

L’incendio è divampato intorno all’1.20. Sul posto sono arrivati quattro mezzi di soccorso e una decina di ambulanze. Le fiamme sono scoppiate al primo piano della struttura di proprietà del Comune di Milano e gestito dalla cooperativa Proges, che ha 210 posti letto.