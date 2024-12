Gli agenti dovranno capire chi ha attraversato il semaforo con il rosso

MILANO – Grave incidente stradale che coinvolge un pedone. Un uomo di 60 anni è stato investito, nella serata di ieri, sabato 7 dicembre, a piazza Napoli a Milano, mentre si trovava sulle strisce pedonali.

L’impatto poco prima delle 23. Il 60enne stava attraversando sulle strisce pedonali, ed è stato violentemente colpito dall’automobile che sopraggiungeva che l’ha sbalzato a diversi metri di distanza, nella caduta l’uomo ha perso conoscenza.

Soccorso da un’ambulanza e un’auto medica del 118, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in condizioni critiche. All’arrivo in ospedale, infatti, era in coma con gravi traumi alla testa, all’addome e agli arti inferiori.

Il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso ed è stato ascoltato dagli inquirenti. Gli agenti procederanno all’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere dell’incrocio: da lì sarà possibile capire chi, tra il pedone e il guidatore, non ha rispettato il semaforo.