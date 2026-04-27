 Ragazzino di 14 anni accoltellato in strada a Milano: è grave
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Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato in strada

furto arrestati
Indagano i carabinieri
QUARTO OGGIARO
di
1 min di lettura

MILANO – Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato in strada, a Milano. L’aggressione si sarebbe verificata domenica sera, 26 aprile, nella zona di Quarto Oggiaro.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino accoltellato sarebbe stato ferito in diverse parti del corpo. Sul luogo dell’aggressione, in via Amoretti, sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno portato all’ospedale Niguarda in codice rosso.

Sull’aggressione indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

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