Milano, rissa tra gang con armi da fuoco: scattano 14 arresti

I fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 aprile L'operazione della polizia coordinata dalla procura meneghina

1' DI LETTURA

MILANO – Rissa a Milano con armi da fuoco, scattano 14 arresti. I poliziotti, coordinati dalla Procura di Milano, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, nei confronti di 14 persone, tra italiani, magrebini e albanesi, accusati di rissa, lesioni gravi e aggravate, porto abusivo di arma da sparo ed esplosioni pericolose in luogo pubblico per una violenta rissa, con numerose persone e con l’uso di armi da fuoco.

I fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 aprile in via Costantino Baroni al confine con il Comune di Rozzano. Per gli arresti sono impiegati agenti delle Squadre Mobili di Milano, Alessandria e Caserta e un elicottero del Reparto Volo.