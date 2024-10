Un altro ragazzo a bordo di un'altra moto è rimasto ferito

MILANO – Incidente stradale tra un’auto e una moto nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre, in via Lampedusa a Milano. Ad avere la peggio il motociclista di 50 anni, trasportato in codice rosso in ospedale.

Lo scontro si è verificato intorno alle 14. Secondo una prima ricostruzione sembra che il centauro, che percorreva via Lampedusa, sia rovinato a terra in seguito a una manovra di un’automobilista che stava guidando lungo via Valla. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un altro motociclista di 21 anni (a bordo di un’altra moto), anche lui caduto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, il centauro 50enne è stato stabilizzato dai sanitari e accompagnato in codice rosso all’Humanitas. Meno gravi, invece, le condizioni del 21enne, trasportato in codice giallo al Policlinico per un trauma alla gamba. Illeso, invece, l’automobilista.

