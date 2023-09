Milano, un uomo accoltellato al volto e alle spalle in zona San Siro

Trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Carlo

MILANO – Un 25enne egiziano è stato accoltellato al volto e alle spalle in zona San Siro, a Milano. La vittima, che ha precedenti penali, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San carlo del capoluogo lombardo.

L’egiziano avrebbe detto alle forze dell’ordine che l’aggressione sarebbe avvenuta tra viale Aretusa e via Rembrandt. A colpirlo sarebbe stato un uomo che la vittima conosce. La zona in cui si è verificato l’accoltellamento è vicinissima alla porzione multietnica di San Siro, luogo spesso al centro di regolamenti di conti nell’ambito dello spaccio di droga. Le ferite riportate sono gravi ma l’egiziano non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso.