Il Gruppo Cascino apre a Milazzo il sesto punto vendita a marchio Expert

Il Gruppo Cascino, azienda specializzata nella vendita al pubblico di elettronica di consumo, elettrodomestici, ferramenta e materiale edile all’ingrosso e al dettaglio, continua a crescere in Sicilia.

Giovedì 24 novembre è stato inaugurato a Milazzo in provincia di Messina il sesto punto vendita a marchio Expert del Gruppo Cascino dell’Isola dopo quelli di Palermo, Bagheria, Termini Imerese, Lascari e Brolo.

Un’apertura che si inquadra in un piano più̀ ampio, che prevede un ampliamento della propria rete di negozi con progetti sempre più̀ all’avanguardia e orientati al consumatore finale.

La nuova apertura di Expert Cascino a Milazzo, in Via Tonnara 72, è in coerenza con la strategia di diversificazione territoriale che la famiglia Cascino ha intrapreso dal 2012: l’obiettivo dichiarato è di raddoppiare la rete dei punti vendita di qui al 2025;

La superficie destinata alla vendita è di circa 800 mq, interamente destinata ai settori merceologici del mondo dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, sotto il brand Expert.

Il nuovo punto vendita di Milazzo inoltre darà lavoro a 15 persone provenienti dal territorio.

I negozi marchio Expert Cascino sono studiati con un layout espositivo moderno e accattivante, e offrono una proposta ricca e completa di prodotti: oltre ai migliori brand di elettronica disponibili sul mercato.

Il black Friday da Cascino Expert

Il nuovo punto vendita “Cascino Expert” di Milazzo apre nella settimana del black friday con una serie di offerte imperdibili dedicate ai suoi clienti su tutti i marchi presenti in negozio tra i quali: Samsung, Dyson, Miele, LG e molti altri.

Da Cascino Expert troverai sconti incredibili su telefonia, informatica e intrattenimento e uno sconto del 25% su una grandissima selezione di TV e di grandi e piccoli elettrodomestici.

Trovi tutte le offerte per la nuova apertura nel volantino

SFOGLIALO QUI

Expert Cascino è anche presente sui social: su Instagram e su Facebook