Milazzo, incidente sul lavoro: anziano operaio precipita e muore sul colpo

Indagini dei carabinieri

MILAZZO (MESSINA) – Ancora un incidente sul lavoro, un altro operaio che perde la vita. Si tratta di un anziano, precipitato da un’impalcatura, come hanno confermato i carabinieri a LiveSicilia.

La ricostruzione

L’operaio ultrasessantenne stava lavorando in un cantiere a Milazzo. Per motivi in corso di accertamento, l’anziano è caduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, constatando il decesso e i carabinieri, guidati dal comandante Andrea Ortolani.

L’altra tragedia

Proprio ieri un trentaseienne di Sinagra, piccolo centro in provincia di Messina, ha perso la vita nella strage della strage alla centrale idroelettrica di Suviana, sull’appennino bolognese. Il giovane operaio si chiamava Vincenzo Franchina e si trovava insieme ad alcuni colleghi a meno 30 metri di profondità per una riparazione a una turbina della centrale. Con lui sono morte altre due persone.