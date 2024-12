Milazzo: “Sorpreso per la polemica sui panettoni, diamo mille euro a testa”

"In questo modo più famiglie potranno mettere sulla tavola un dolce natalizio"

PALERMO – “Sono sorpreso e indignato dalla vergognosa polemica che hanno sollevato le forze di opposizione che presentano, addirittura, un’interrogazione sull’iniziativa dell’amministrazione comunale di acquistare panettoni per le famiglie povere di Palermo”, dichiara Giuseppe Milazzo, capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Palermo, rispondendo all’interrogazione delle opposizioni in consiglio comunale sui criteri di distribuzione.

“Non solo, il mio invito a tutti i consiglieri comunali è di devolvere mille euro ciascuno per potenziare questa azione benefica per fare in modo che più famiglie palermitane possibile in stato di indigenza possano mettere sulla propria tavola, il giorno di festa un dolce natalizio”.