Milena, minacce e maltrattamenti in famiglia: arrestato 77enne

L'intervento dei carabinieri

MILENA – I carabinieri di Milena hanno arrestato un 77enne per maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi. A chiamare i militari è stata la moglie, una 70enne che, terrorizzata, si era barricata in soggiorno dopo essere stata minacciata di morte dall’uomo, che avrebbe anche tentato di colpirla con un coltello da cucina.

I carabinieri hanno messo in sicurezza la vittima e bloccato il marito, che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato con un fucile semiautomatico e due coltelli con lama della di 20 centimetri. Dalle indagini è emerso che la vittima ha subito per anni violenze fisiche e psichiche.