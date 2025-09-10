Ha inveito contro di loro, perchè non accettava la fine del ricovero

CATANIA – I carabinieri di Catania sono intervenuti al reparto di cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima, dopo che un paziente di 44 anni aveva minacciato e aggredito verbalmente medici e infermieri. L’uomo, rientrando da un esame clinico, avrebbe inveito contro il personale sanitario che, atteso il miglioramento delle sue condizioni di salute, gli aveva appena comunicato le dimissioni.

Il paziente, in forte stato di agitazione, pretendendo di continuare a occupare il posto letto nel reparto, ha prima insultato una cardiologa di turno e poi aggredito verbalmente anche una psichiatra.

La denuncia dei carabinieri

Una volta arrivati, i militari hanno tentato un dialogo empatico con il paziente per riportarlo alla calma, ma poi, sono stati costretti a bloccarlo, fornendo supporto ai medici per le procedure di Trattamento sanitario obbligatorio. Il 44enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minacce.