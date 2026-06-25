Intervento della polizia a Catania dopo le segnalazioni dei passanti

Avrebbe perseguitato l’ex compagna con minacce di morte, aggressioni fisiche e continue intimidazioni dopo la fine della loro relazione. Per questo un giovane di 25 anni è stato denunciato dagli agenti del commissariato Borgo Ognina di Catania con le accuse di atti persecutori e rapina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il venticinquenne non avrebbe accettato la decisione della donna di interrompere il rapporto sentimentale e avrebbe iniziato una serie di comportamenti violenti per costringerla a tornare con lui.

Catania, minaccia la ex: “Devi stare sotto ai miei piedi”

Tra le minacce rivolte alla vittima figurerebbero frasi come: “Devi stare sotto ai miei piedi” e “Ti faccio ammazzare dai miei amici così non mi sporco le mani”.

Nel corso di uno degli episodi contestati, la donna sarebbe stata colpita più volte alle mani e alla schiena con una cintura. Inoltre, secondo l’accusa, il giovane l’avrebbe intimidita, avvertendola delle conseguenze che avrebbe subito se si fosse rivolta alle forze dell’ordine.

L’ultimo episodio si sarebbe verificato in strada. Durante l’ennesimo confronto, il venticinquenne avrebbe minacciato l’ex fidanzata per poi strapparle il telefono cellulare dalle mani.

La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato il numero unico di emergenza 112, consentendo il rapido intervento degli agenti del commissariato Borgo Ognina.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato per rapina, in relazione alla sottrazione del cellulare della donna, e per atti persecutori.