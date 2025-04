Le ipotesi sono un colpo di sonno o l'alta velocità

ROMA – La sua auto, una Mini Cooper, si è schiantata contro un albero all’Eur, nella zona del Torrino. È successo attorno a mezzanotte. È morto così un ragazzo di 26 anni, di cui sono state diffuse solo le iniziali, L.S.. Il mezzo è finito al centro di uno spartitraffico.

L’auto è stata completamente distrutta nella parte anteriore e non si esclude che la causa dell’incidente sia un colpo di sonno, anche se vi è un’altra ipotesi legata all’alta velocità. L’incidente in via della Grande Muraglia, all’altezza del civico 338. Sul posto la polizia locale, con i gruppi X Mare e IX Eur; e i medici del 118, ma c’era ben poco da fare.

Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare

I sanitari hanno tentato di rianimare il giovane, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Alla fine hanno constatato il decesso. L’auto è attualmente sotto sequestro mentre la strada è stata riaperta al traffico.

L’incidente sembrerebbe autonomo ma gli investigatori stanno comunque indagando per cercare di comprendere se possano essere stati coinvolti altri mezzi. Questo, ovviamente, darebbe una diversa ricostruzione dei fatti. Nella stessa zona, sempre ieri, era avvenuto un altro incidente, con tre feriti. Da Roma si contano già 30 vittime dall’inizio dell’anno e ben 21 incidenti mortali sono avvenuti nel raccordo anulare.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO