Il Ministro Abodi al Country: “Complimenti per quanto costruito”

"I Palermo Ladies Open lasciano il segno ogni anno"

PALERMO – Il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha fatto visita al Country Time Club di Palermo in occasione dei 34^ Palermo Ladies Open. Accolto dal presidente del circolo, Giorgio Cammarata, e dal direttore del torneo, Oliviero Palma, il Ministro ha visitato le strutture che ospitano la manifestazione, seconda in Italia solo agli Internazionali di Roma.

“L’impianto è meraviglioso e ben gestito da persone che amano lo sport, come testimonia la 34^ edizione di questo torneo – ha spiegato Abodi -. Complimenti per quanto costruito nel tempo, non si rimane in vita a lungo nonostante le difficoltà. Questo torneo ha il giusto approccio e gli ingredienti adatti. I Palermo Ladies Open lasciano il segno ogni anno e devono andare avanti per la promozione del tennis e la Sicilia”.

Insieme al Ministro per lo sport e per i giovani, era presente il vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi, che ha sottolineato come il torneo “rappresenti un vanto e motivo d’orgoglio per la città perché attrae sportive da tutto il mondo”. L’Onorevole Varchi ha aggiunto che “questi eventi hanno il merito di raccontare una Palermo migliore e internazionale che ha il respiro di capitale del Mediterraneo. Appuntamenti del genere, con strutture invidiabili, servono a raccontare che Palermo è una città all’altezza dei sogni che abbiamo”.