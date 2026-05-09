Il mezzo, con nove persone a bordo, è stato recuperato dai vigili del fuoco

VENEZIA – Tragedia questa mattina a Cà Lino, nel territorio di Chioggia, nel Veneziano, dove un minivan con nove persone a bordo è finito in un canale.

Incidente stradale a Chioggia

Tre uomini sono morti. I loro corpi sono stati recuperati all’interno del mezzo dopo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno riportato il veicolo in superficie con l’ausilio di un’autogru.

Le altre sei persone che viaggiavano sul minivan sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sono tre i morti: indagini in corso

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere, oltre al nucleo sommozzatori di Venezia. Presenti anche i carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.