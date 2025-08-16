Si è scagliato su un ragazzo senza un apparente ragione

CAMPOROTONDO ETNEO (CATANIA) – Picchia selvaggiamente un altro ragazzino, che era seduto sulla panchina davanti al Comune assieme ad altri coetanei. Alla fine la vittima, portata in ospedale a Catania, ha riportato varie ferite, mentre lui è stato denunciato.

Procedono i carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo, che sono intervenuti mentre stavano svolgendo dei servizi dell’operazione estiva “Ferragosto sicuro”. Il ragazzo è stato denunciato per lesioni personaliai danni di coetaneo.

Le fasi dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dai militari, alle 22 circa la vittima era sulla panchina. Il denunciato è giunto sul posto, si è avvicinato a lui e senza motivo ha cominciato a colpirlo a calci. E quando la vittima si è alzata per difendersi, è stata scaraventata a terra e colpita nuovamente. L’aggressore gli ha fatto sbattere più volte la testa a terra e ha continuato a colpirlo a calci, fino a fermarsi.

A portare la vittima in ospedale è stata sua madre. Poi lo hanno dimesso, fortunatamente, ma con prognosi di 20 giorni. Le indagini dei militari hanno consentito di ricostruire la dinamica della vicenda, grazie anche alla conoscenza del territorio ed alle informazioni testimoniali e di risalire all’identità dell’aggressore.