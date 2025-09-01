Mirenda: “L’ascensore è inutilizzabile, disabili in casa da 4 mesi”

La denuncia del consigliere della Nuova Dc

CATANIA – Un ascensore totalmente distrutto e inutilizzabile, all’interno di una palazzina di 10 piani precaria, con 3 condomini disabili, tra cui una persona con l’ossigeno, rinchiusi da circa 4 mesi nella propria abitazione. È questa la situazione che si presenta in viale Moncada n.13, scala B, nel quartiere periferico di Catania, Librino.

I residenti, stanchi di vivere in condizioni quasi disumane, hanno chiesto diverse volte l’intervento dell’Amministrazione Comunale, ma senza ottenere risultati.

Il consigliere comunale di “Noi Democratici – Nuova DC”, Maurizio Mirenda ha deciso di aiutare queste persone rendendo pubblica, attraverso una nota, la situazione che vivono: “Da parecchi mesi i residenti di una palazzina di viale Moncada – spiega il consigliere comunale – sono senza ascensore. Una situazione incresciosa che si è trasformata in emergenza per 3 persone disabili che alloggiano nei piani alti e che non possono uscire da casa nemmeno per recarsi in ospedale per le loro cure”.

“Come potete vedere delle immagini – continua – l’ascensore non si può più ripristinare, in quanto è completamente distrutto. Al di là delle condizioni generali del palazzo (di proprietà del Comune) totalmente precarie – come i ballatoi che cadono a pezzi, il tetto che infiltra acqua e tanti altri problemi strutturali e igienicosanitari come la rete fognaria – è necessario, quindi innanzitutto, istallare un nuovo ascensore per permettere ai residenti di potersi muovere tranquillamente”.

“Io ho preso a cuore sin da subito questa emergenza – racconta Mirenda. – Circa due mesi fa con l’Assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia e il Direttore alle Manutenzioni ing. Leonardi, abbiamo effettuato un sopralluogo all’interno della palazzina dal quale è scaturito che l’ascensore va sostituito in quanto non più recuperabile. Abbiamo contattato così l’Assessore al Patrimonio Giuseppe Marletta e la Direttrice del Patrimonio l’arch. Marina Galeazzi. Ma, ad oggi, non è ancora arrivato l’ordine di sostituzione dell’ascensore dal Patrimonio alla Manutenzione”.

“Ho, inoltre, denunciato questo fatto increscioso in seduta di consiglio comunale, alla presenza dei citati assessori e dell’arch. Galeazzi, i quali non hanno mostrato alcuna sensibilità nei confronti delle tantissime famiglie che vivono in queste condizioni”.

“Pertanto – conclude Maurizio Mirenda – chiedo al Sindaco Enrico Trantino, che ritengo da sempre attento e sensibile a queste problematiche, di intervenire quanto prima, prendendosi carico con fondi e finanziamenti di mettere in sicurezza questi edifici di proprietà del Comune, non lasciando ancora in condizioni disumane i cittadini della periferia di Catania”.