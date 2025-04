Preso a pugni, 17enne operato alla testa. Ipotesi gelosia per un like

La lite davanti a un locale

MISILMERI – Picchiato davanti a un locale. Un ragazzo di 17 anni è stato operato per un’emorragia cerebrale. È accaduto ieri sera, venerdì 11 aprile, davanti a un locale in via 4 aprile a Misilmeri, in provincia di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione la lite sarebbe scoppiata per motivi di gelosia. Forse un like su un post sui social. Il ragazzo dopo essere stato colpito da un pugno è caduto a terra ed è svenuto. Poi è stato soccorso dai sanitari del 118.

La caduta ha provocato un ematoma e perdita di sangue dalla fronte. Nella notte la vittima è stata operata all’ospedale Civico di Palermo. Cinque ore d’intervento. La prognosi è riservata. Indagano i carabinieri che stanno sentendo alcuni testimoni che si trovavano con giovane nel paese in provincia di Palermo ancora scosso dalla morte di Sara Campanella.

La studentessa uccisa a Messina viveva a Portella di Mare, frazione di Misilmeri dove si è svolto nei giorni scorsi in funerale.