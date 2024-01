Missione Salute, rispettate tutte le scadenze europee del Pnrr

L'unica da 'attenzionare' riguarda l'assistenza domiciliare integrata

ROMA – Al 31 dicembre 2023 le scadenze europee sulla missione Salute del Pnrr che condizionano il pagamento delle rate sono state tutte rispettate. E delle scadenze nazionali l’unica da ‘attenzionare’, tra le tre differite, riguarda l’assistenza domiciliare integrata (Adi) negli over 65. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente dello stato di avanzamento della Missione Salute del Pnrr, condotto dalla Fondazione Gimbe.

Il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, dice: “Al momento i ritardi sulle scadenze nazionali non sono particolarmente critici, fatta eccezione per i nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare. Tuttavia, effettuata la ‘messa a terra’ della Missione Salute, il rispetto delle scadenze successive sarà condizionato soprattutto dalle criticità di attuazione del Dm 77 nei 21 servizi sanitari regionali, legate sia alle figure chiave del personale sanitario coinvolte nella riorganizzazione dell’assistenza territoriale, sia alle enormi differenze regionali, che rischiano di essere amplificate dall’autonomia differenziata”.

“Difficile colmare i divari regionali”

“Tuttavia – spiega Cartabellotta – se da un lato è realistico il raggiungimento del target nazionale, dall’altro è molto più difficile colmare i divari regionali. Infatti, se Emilia-Romagna, Toscana e Veneto per raggiungere il target 2026 devono aumentare i pazienti assistiti in Adi rispettivamente del 35%, del 42% e del 50%, in alcune regioni del Centro-Sud i gap sono abissali: la Campania deve incrementarli del 294%, il Lazio del 317%, la Puglia del 329% e la Calabria addirittura del 416%”.