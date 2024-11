Misterbianco, scontro auto-moto sulla sp 54: una donna in ospedale

Sul posto anche la polizia militare di Sigonella

CATANIA – Un pauroso incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio in contrada Cuba, lungo la strada provinciale 54 in territorio di Misterbianco.

Lo scontro

A scontrarsi sono stati due mezzi: una moto, guidata da un cittadino americano che lavora nella base militare di Sigonella, e una Fiat 500 guidata da una donna.

Quest’ultima è stata trasportata in ospedale, al “San Marco” di Catania. Da quanto risulta, però, la donne non avrebbe riportato ferite gravi, mentre l’americano non avrebbe riportato ferite di rilievo, tant’è che ha rifiutato i soccorsi.

L’intervento della polizia militare di Sigonella

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Misterbianco, per i rilevi, e la polizia militare di Sigonella.

Dopo la rimozione dei mezzi è dovuta intervenire una ditta specializzata per ripulire l’asfalto dagli oli e dai detriti.