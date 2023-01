Sposami la wedding week catanese torna sotto i riflettori

La regina delle fiere organizzata da Expo con un nuovo look a Sicilia Fiera, il più grande polo fieristico del Mediterraneo

4' DI LETTURA

Sposami, il salone nazionale della Sposa e della Casa, giunto alla sua 19esima edizione, è pronto per tornare sotto i riflettori a Sicilia Fiera, il più grande polo fieristico del Mediterraneo, dal 21 al 29 gennaio 2023, con le novità e tendenze del mondo del matrimonio, sempre più sostenibili, eleganti e romantiche.

Il wedding expo più atteso d’Italia, lungo 9 giorni, sarà un percorso romantico, in cui vinceranno le emozioni, per festeggiare, in grande stile, 19 anni di fiera, di racconti, storie d’amore e incontri con i migliori Top Player del settore.

Sposami è parte del costume e della tradizione fieristica ed è oggi l’appuntamento di riferimento per il mercato del matrimonio in Italia, visitato da decine di migliaia di coppie.

Un racconto emozionante e coinvolgente, punto di riferimento per l‘intero settore del bridal fashion, che ha conquistato l’attenzione di numerosi buyer nazionali ed internazionali, attratti ogni anno dalla qualità dell’offerta espositiva degli stand più belli d’Italia

Sposami celebra la voglia di tutti gli sposi di coronare il proprio sogno, una sorta di scrigno dei desideri dove trovare la risposta giusta ad ogni richiesta: le maggiori “firme” della moda e cerimonia, le location più suggestive, i catering più ricercati, gli studi fotografici di tendenza, e poi ancora viaggi di nozze, wedding planner , noleggio auto, liste nozze, musica e intrattenimento ed infine addobbi floreali, hair style & make-up, fedi nuziali, arredamento, proposti dalle oltre 200 aziende espositrici con gli stand più belli d’Italia.

Il salone è un immenso e qualificato weddding planner, un palcoscenico sofisticato, che dalle bridal week di New York, Londra e Barcellona, si concentra sulle tendenze e ha l’obiettivo di dare consulenza alle coppie per perfezionare l’organizzazione del matrimonio e limitare stress e imprevisti.

Le coppie di futuri sposi per ben 9 giorni, potranno passeggiare lungo un percorso sensazionale di idee brillanti ed innovative, tra desideri, magie, racconti, storie d’amore e incontri con i migliori Top Player del settore, oltre 200 gli Stan per l’edizione 2023, che cuciranno su misura l’organizzazione del perfetto matrimonio.

Non solo stand ma anche eventi e 30 ore di sfilate con più di 1000 abiti in passerella per la regina delle nozze, per lo sposo e la cerimonia e, in anteprima assoluta, verranno svelate le novità e le tendenze più glamour del 2023, che privilegeranno in particolare la semplicità e la naturalezza dei matrimoni, in bianco, ma con un pizzico di sensualità.

A prendere per la gola le coppie di futuri sposi, e tenere viva “la fiamma dell’amore” ci sarà la tradizionale l’AREA WEDDING TASTE, dove le coppie per 30 minuti, potranno prenotare la “prova menù di nozze” in fiera, proposta dai migliori chef e catering siciliani con tanto di cooking show live e corsi di cucina in collaborazione con Electrolux Professional, CTA Soluzioni e Decò. Del resto l’amore e il cibo da sempre rappresentano un connubio perfetto che troverà in Fiera la sua massima espressione.

Grande attenzione sarà riservata al nuovo concept della casa, con le ultime tendenze del design, con materiali che si fanno sempre più sostenibili e le forme organiche più conformi agli spazi che vengono realizzati su misura delle esigenze delle coppie. Il nuovo anno arriva carico di ispirazioni décor per una casa bella e a tutto comfort.

Sponsor tecnico della 19esima edizione Arredotre e Stosa Store Catania, da 40 anni punto di riferimento nell’arredamento di Catania, che quest’anno porterà il 22 gennaio, alle ore 18.00, un ospite davvero speciale: direttamente da “La Prova del cuoco” di Rai Uno, lo chef Daniele Persegani che si esibirà in uno spettacolare cooking show.

Grande novità di questa edizione il 18’ Diciottesimo in fiera – la fiera per tutti gli eventi – per poter organizzare una festa di 18 anni super glamour o il tuo evento speciale. In contemporanea a Sposami prende vita, a Sicilia Fiera, “Il giardino delle feste” un spazio dedicato ad accogliere le ragazze e i ragazzi che sognano il compleanno perfetto, ma anche coloro che devono organizzare un evento speciale (Laurea, festa di 40° o 50°), un contenitore di idee originali e creative dove immaginare e programmare un party da sogno con la consulenza dei migliori top player del settore.

Uno spazio dedicato ai giovanissimi per poter scegliere, la location, la musica, il catering per la festa in spiaggia, in casa, in piscina, in discoteca o immersa nella natura, con il dj set o a guardare le stelle. Sarà possibile scoprire le ultime tendenze moda e assistere alle sfilate delle nuove collezioni per la scelta dell’outfit, per un party indimenticabile, organizzato nei minimi dettagli.

Questi e tanti altri gli ingredienti, tra concorsi e sorprese, per Sposami che, come sempre vedrà al timone dell’Area Eventi, il brillante conduttore e speaker di radio 105 Lab, Emanuele Bettino.

Si può scaricare l’invito omaggio per entrare GRATIS in fiera sul sito www.sposamiexpo.it.

Sarà possibile visitare la fiera tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00. Inaugurazione sabato 21 gennaio alle ore 17.

Segui Sposami anche in diretta streaming su sposamiexpo.it grazie a Video eventi Live.

Per maggiori info, clicca qui www.sposamiexpo.it.