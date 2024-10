Mobility Expo 2024 a Palermo, la sfida social e le auto in piazza

Il weekend dedicato a innovazione e mobilità sostenibile

PALERMO – Durante lo svolgimento del Mobility Expo di Sicilia Motori, in programma da venerdì 25 a domenica 27 in Piazza Verdi (davanti il Teatro Massimo) a Palermo, i visitatori avranno l’opportunità di ottenere simpatici omaggi partecipando alla “sfida social”.

La sfida social

Utilizzando l’hashtag #mobilityexpo_experience e #siciliamotori, tutti coloro i quali pubblicheranno sui propri profili social (Facebook, Instagram, Tik-Tok, X) post o reels, potranno ottenere omaggi in base al numero di visualizzazioni o interazione che riusciranno ad ottenere.

In palio abbonamenti alla rivista, copie del libro “50 anni di rally in Sicilia” e della nuova pubblicazione a fumetti “la storia dell’automobilismo siciliano” (entrambi editi da Sicilia Motori), oltre a gadget ufficiali della manifestazione (cappellino, t-shirt, felpa).

La giuria interna sceglierà – per ognuna delle tre giornate – il contenuto ritenuto più interessante come strumento di informazione, quello più originale, il momento più emozionante o un’esperienza particolare vissuta durante lo svolgimento della manifestazione stessa.

Oltre ai premi quotidiani al termine del week-end del Mobiliy Expo verrà proclamato un vincitore per ognuno dei social utilizzati ed a questo verrà offerta l’opportunità di avere in prova per un week-end il modello oggetto del contenuto.

Mobility Expo: le esposizioni

In mostra (di giorno e di notte) le novità e le anteprime assolute di alcuni dei marchi automobilistici più importanti rappresentanti delle Concessionarie di Palermo e provincia Astercar (Kia), Gi Bi Auto (Dacia, Dong Feng, Ford, MG e Renault), Nuova Sicilauto (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia) e Twin System (Peugeot).

Presso i desk di ogni stand i visitatori potranno anche prenotarsi per test drive – da svolgersi successivamente recandosi nelle sedi delle concessionarie – e registrandosi al Mobility Expo riceveranno un simpatico omaggio offerto da Assogomma, l’associazione dei costruttori di pneumatici, partner della manifestazione. Che verrà inaugurata alle ore 10 di venerdì e si potrà visitare sino alle prime ore del mattino di lunedì 28.

Media partner del Mobility Expo l’agenzia di stampa Italpress e il gruppo de “Il Giornale di Sicilia”, che seguirà l’evento con il quotidiano, la televisione e la radio con trasmissioni in diretta da piazza Verdi. La cura e la pulizia delle vetture esposte è stata affidata agli specialisti di Swash, che offre la comodità di un servizio a domicilio utilizzando prodotti eco- compatibili.